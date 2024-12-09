«Yπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία ώστε εισαγγελέας και ανακριτής να έχουν εικόνα του τι συνέβαινε τελικά σε αυτό το σπίτι και τι έχει συμβεί σε βάρος όλων των θυμάτων. (…) Έχουν στοιχεία στα χέρια τους με τα οποία μπορούν να δικαιολογήσουν την ποινική δίωξη» εις βάρος του 45χρονου, ανέφερε στην ΕΡΤ χαρακτηριστικά η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, κα Κωνσταντίνα Δημογλίδου, σχετικά με την υπόθεση του αστυνομικού της Βουλής.

Αναφορικά με τη γυναίκα, διευκρίνισε: «Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε δικονομικά αυτή τη γυναίκα, από τη στιγμή που έρχεται ως θύμα σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, να την κάνουμε κατηγορούμενη. Έπρεπε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία.

Το αν αναφέρονται πράξεις στις οποίες η γυναίκα αυτή είναι δράστης, αυτό θα το αποφασίσει η ανακριτική αρχή. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε στην Ελληνική Αστυνομία, από τη στιγμή που υπάρχει υλικό. Όμως δεν έχουμε προς το παρόν καμία εντολή ώστε να προχωρήσουμε σε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη γυναίκα».

«Όλα όσα έχουν αναφέρει τόσο τα παιδιά όσο και η σύζυγος, τα ψηφιακά πειστήρια, βρίσκονται πλέον στα χέρια της αστυνομίας, καθώς ακολούθησε και δεύτερη κατ’ οίκον έρευνα και βρέθηκαν και τα υπόλοιπα πειστήρια που αναφέρουν τα θύματα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, κάποιο αποτέλεσμα ως προς αυτά που αναφέρουν τα θύματα, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Δεν είναι εύκολη διαδικασία.

Βέβαια, μπορεί κάποιος χρήστης να προσπαθήσει εύκολα να αποκρύψει υλικό ή να έχει διαγράψει υλικό με τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά αυτό μπορεί να διαπιστωθεί. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από την εξέταση των πειστηρίων», εξήγησε η κα Δημογλίδου.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρίνισε ύστερα από σχετική ερώτηση: «Στην πρώτη περίπτωση του ατυχήματος σχηματίστηκε κανονικά δικογραφία. Το παιδί παρέμεινε για ένα μήνα περίπου σε νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων που είχε από την πτώση, έγινε και ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολουθείται από παιδοψυχολόγους.

Δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα όμως, κάποια αναφορά. Προς το παρόν, η δικογραφία αυτή δείχνει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αυτό αναφέρουν όλα τα μέλη, όπως και το ίδιο το παιδί. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εκτίμηση από κάποιον άλλο ειδικό.

Στην πρώτη καταγγελία της γυναίκας έγιναν άμεσα ενέργειες και παρόλο που η γυναίκα θέλησε να πάρει πίσω την καταγγελία, ο οπλισμός δεν επεστράφη ποτέ στον κατηγορούμενο από την Ελληνική Αστυνομία και μάλιστα διατάχθηκε και επιπλέον έρευνα από την εισαγγελική αρχή, ώστε να εξεταστούν και τα παιδιά ως μάρτυρες αυτών των αδικημάτων, για να διαπιστώσουμε αν τελικά η γυναίκα έλεγε αλήθεια στην πρώτη της καταγγελία ή όχι. Άρα δεν σταμάτησαν ποτέ οι έρευνες».

(…) Θα σας πω κάτι για αυτή την καταγγελία του Φεβρουαρίου. Προφανώς και οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν με την απόσυρση ουσιαστικά της μήνυσης της γυναίκας. Γι’ αυτό και διατάχθηκε από την Εισαγγελία η εξέταση των παιδιών σε δεύτερο χρόνο, καθώς η μητέρα ανέφερε ότι τα παιδιά είναι μάρτυρες στην κακοποίησή της. Δεν μπήκε ποτέ η υπόθεση αυτή στο αρχείο και το ξεκαθαρίζω.

Όπως επίσης για το πειθαρχικό και ποινικό παρελθόν του αστυνομικού, το οποίο αφορά το 2010 και πίσω, διευκρινίζω, κανένας από τους διοικητές του δεν προκάλεσε την έκτακτη εξέτασή του, κάτι το οποίο έχει δικαίωμα να πράξει, να παραπέμψει δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους της Ελληνικής Αστυνομίας, παρόλο που έχει αυτή τη συμπεριφορά».

Πηγή: skai.gr

