Ένα ακόμη ξεκαθάρισμα λογαριασμών με πυροβολισμούς ανάμεσα σε άτομα κουρδικής υπηκοότητας έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας στην οδό Λευκωσίας στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν δυο νεκροί και ένας τραυματίας.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You» ο δημοσιογράφος Γιώργος Πρωτοψάλτης, αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν έρευνες έχοντας αποκλείσει το σημείο στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι μαρτυρίες είναι σοκαριστικές. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, με έναν άνδρα να εντοπίζεται αιμόφυρτος στην είσοδο, ενώ ένας άλλος λίγα μέτρα μακριά από την είσοδο ενός σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, σύμφωνα και με τον Θεοδόση Πάνου, στόχος της ένοπλης επίθεσης ήταν αυτοί οι τρεις, οι οποίοι έχουν φύγει κατά πάσα πιθανότητα από διαμέρισμα της περιοχής που έχουν νοικιάσει μέσω πλατφόρμας χρονομίσθωσης, πάνε να μπουν στο σούπερ μάρκετ. Εκεί πέφτει ο πρώτος νεκρός, γιατί τους πυροβολούν, και στη συνέχεια φεύγουν οι δυο και πηγαίνουν να μπουν στο κατάστημα με τα τυχερά παιχνίδια και εκεί τους πυροβολούν. Συνολικά έπεσαν 30 πυροβολισμοί, ενώ μάρτυρες σημειώνουν πως από το βράδυ της Κυριακής είχαν παρατηρήσει κινητικότητα, με ομάδες ατόμων να κάνουν κύκλους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη, σαν να επιθεωρούσαν το σημείο.

Στο μεταξύ, δίπλα ακριβώς από το κατάστημα με τα τυχερά παιχνίδια έχει νηπιαγωγείο και τα παιδιά ήταν έξω με τη δασκάλα τους. Εκείνη πολύ ψύχραιμη, με το που ακούει τους πυροβολισμούς, αρχίζει να γελάει και λέει στα παιδιά «πέστε κάτω, έχουμε παιχνίδι με βεγγαλικά, κάποιοι γιορτάζουν οπότε ας γιορτάσουμε κι εμείς».

