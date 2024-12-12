Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο ΣΚΑΪ και οι «Αταίριαστοι» αναφορικά με το μακελειό στη Γλυφάδα, όπου μετά από μια μεγάλη και αιφνιδιαστική επιχείρηση που εξαπέλυσε το ελληνικό FBI, η συλλογή των ευρημάτων που προέκυψαν είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, μιλάμε για πληθώρα αντικειμένων μεγάλης αξίας, όπως ρολόγια, καθώς και για συνολικά 50 καινούργια πιστόλια, τα οποία έχουν μάλιστα και σπείρωμα μπροστά

Είναι γεγονός ότι το περιστατικό στη Γλυφάδα οδήγησε πιο γρήγορα σε αυτές τις έρευνες, για τις οποίες οι Αρχές είχαν ήδη στα χέρια τους ενδείξεις και πιθανώς να περίμεναν να δουλέψουν περισσότερο την υπόθεση. Πριν μια εβδομάδα είχε εξαρθρωθεί άλλη μια συμμορία Τούρκων, επίσης στη Γλυφάδα, όπου αγόραζαν πολυτελή ακίνητα, αυτοκίνητα και πανάκριβα ρολόγια.

Η υπόθεση, ωστόσο, είναι σοβαρή. Υπενθυμίζεται ότι πριν δυο εβδομάδες είχε γίνει καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας ενός πολυτελέστατου τζιπ, όπου συνελήφθη ένας Τούρκος με όπλο τουρκικής κατασκευής, γνωστού βελγικού μοντέλου. Ο οδηγός του τζιπ που απέφευγε τη σύλληψη βρισκόταν μέσα στο δώμα που έγινε η έφοδος της Ελληνικής Αστυνομίας την Τετάρτη. Επιπλέον, έχει ταυτοποιηθεί ακόμα ένα άτομο, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί συγκεκριμένα εντάλματα σύλληψης και έχουν προωθηθεί στις εξόδους της χώρας, καθώς το ελληνικό FBI πιστεύει ότι κάποιοι από αυτούς που έχουν παραμείνει ασύλληπτοι, θα επιχειρήσουν να φύγουν από την Ελλάδα.

Συνολικά στο μακελειό της Γλυφάδας πήραν μέρος 7 άτομα, με μόνο ένα να μην έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

Πηγή: skai.gr

