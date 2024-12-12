Ένα όργιο αυθαιρεσιών και παράνομων κατασκευών αποκάλυψε η έρευνα των αδιάφθορων της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Η μαφία της πολεοδομίας αποτελείται από 3 εγκληματικές ομάδες. Στην πρώτη στη Νέα Προποντίδα πρωταγωνιστούσαν ο προϊστάμενος και ένας υπάλληλος από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης του δήμου. Στη Σιθωνία πρόσωπα-κλειδιά ήταν ο πρώην δήμαρχος και ο αναπληρωτής προϊστάμενος Πολεοδομίας, ενώ στην τρίτη ομάδα η πρόεδρος και ένα μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Χαλκιδικής.

Όπως αναφέρει μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Χαλκιδικής στον ΣΚΑΪ «οι οικοδομικές παρανομίες είναι τερατουργήματα. Δεν έβρισκα νόμιμο σπίτι, το καταλαβαίνετε; Όταν δηλαδή βλέπεις το σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την πολεοδομία, το οποίο εν τη γενέσει του κραύγαζε, έλεγε εδώ κάνε την παρανομία, αυτό το πράγμα που εγώ το χαρακτηρίζω μπαζωτή βεράντα και από κάτω είναι μπάζωμα, κάν'το κουζίνα και έγινε κουζίνα από τον εργολάβο. Αυτός έλεγε έλα μωρέ εντάξει, στα €500.000 που θα ξοδέψω, να δώσω και 10 και 20 χιλιάρικα σε αυτούς τους "μανταρίνους" εκεί πέρα».

Ειδικότερα, στη Νέα Προποντίδα ο προϊστάμενος σε συνεργασία με τον υπάλληλο από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών στρατολόγησαν ιδιώτες αρχιτέκτονες και μηχανικούς, εξασφαλίζοντας στους πελάτες τους παράνομες οικοδομικές άδειες έναντι αδράς αμοιβής. Μάλιστα, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χατζηκόρτσου, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η κόρη ενός πολιτικού μηχανικού, υπαλλήλου της πολεοδομίας. Οι δυο τους διατηρούσαν μαζί τεχνικό γραφείο στα Μουδανιά και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο ένας αναλάμβανε τις δουλειές και ο άλλος τις τελείωνε.

Στη Σιθωνία ο πρώην δήμαρχος, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, συνεργάζονταν με τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Πολεοδομίας του δήμου, ο οποίος τού έδινε πληροφορίες και κωδικούς, για να έχει πρόσβαση στο σύστημα και να εκδίδει άδειες για αυθαίρετες κατασκευές.

Τα μεγάλα projects χρειάζονταν την άδειά τους και έτσι φτάνουμε στην τρίτη ομάδα, αυτή των ηγετικών μελών του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της περιοχής. Βρίσκονταν σε άμεση συνεργασία με τα ηγετικά μέλη τόσο της πρώτης, όσο και της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης και εξασφάλιζαν ότι τα έργα τους θα περνούσαν από το Συμβούλιό τους, ασκώντας μέχρι και αθέμιτη επιρροή στα μέλη του.

Πλαστός αριθμός πρωτοκόλλου στη Σιθωνία - Καταγγελίες και από τον δήμαρχο

Το όργιο αυθαιρεσίας, όπως αναφέρουν και οι κάτοικοι, είχε ριζώσει για τα καλά στον δήμο Σιθωνίας. Στα έγγραφα που αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ, υπάρχει δικαστική απόφαση πληρωμής 3 εκατομμυρίων ευρώ σε εργολάβο για έργα αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η τότε αντιπολίτευση, ο αριθμός πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης του έργου είναι πλαστός και αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που είχε εκδοθεί στον ίδιο δήμο. Με άλλα λόγια, οι δυο αριθμοί πρωτοκόλλου είναι αριθμοί-μαϊμού.

Ο δήμαρχος Σιθωνίας Ιωάννης Μαλλίνης καταγγέλλει ότι είχε δεχθεί πιέσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας να επαναφέρει στα καθήκοντά του τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας. «Επισκέφτηκα το Επιμελητήριο μαζί με όλους τους μηχανικούς του δήμου και κάποιοι βγήκαν επιθετικοί», όπως δηλώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης έπαιρναν από 150 έως 1.000 ευρώ για το λεγόμενο «γρηγορόσημο» και από 1.000 έως 20.000 ευρώ για εγκρίσεις παράνομων κατασκευών. Στις συνομιλίες τους οι πολεοδόμοι του «πολυπλόκαμου» κυκλώματος χρησιμοποιούσαν λέξεις-κλειδιά, όπως «σχέδια», «αυγά», «χήνες», «χαρτί», «στρέμματα». Ήταν τα χρηματικά ποσά που λάμβαναν για τις παράνομες υπηρεσίες που παρείχαν. «Δάχτυλα» ήταν ο όρος που χρησιμοποιούνταν για το ύψος του χρηματικού ποσού που λάμβανε ο εκάστοτε υπάλληλος.

Κακουργηματική δίωξη στους 21 για το κύκλωμα των Πολεοδομιών - Παραμένουν στη φυλακή

Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος των 21 συλληφθέντων για συμμετοχή στο κύκλωμα με επίκεντρο τις Πολεοδομίες στην περιοχή.

Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου τούς απήγγειλε κατηγορίες που αφορούν - κατά περίπτωση - τις πράξεις της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας - δωροδοκίας, της άμεσης συνέργειας στη δωροληψία, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και της συμμορίας.

Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Πολυγύρου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις υπάλληλοι Διεύθυνσης και υπηρεσίας Δόμησης, δύο μέλη Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας και 15 ιδιώτες, η πλειοψηφία των οποίων με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι. Στους τελευταίους συγκαταλέγεται και πρώην δήμαρχος. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.