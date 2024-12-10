του Μάκη Συνοδινού

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς με δύο νεκρούς και έναν τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις 10.20 στη Γλυφάδα, στην περιοχή της Τερψιθέας.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Λευκωσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δύο ένοπλοι άντρες εισήλθαν σε κατάστημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των τριών θυμάτων.

Στη συνέχεια, τα θύματα, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, βγήκαν τρέχοντας έξω από το κατάστημα με τους δράστες να τους ακολουθούν και να συνεχίζουν την επίθεση πυροβολώντας τους.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν έρευνες, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υποβάλλεται σε χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα.

Βίντεο από το σημείο που έπεσαν το πρωί πυροβολισμοί εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ και το οποίο δείχνει ότι η περιοχή είναι πολυσύχναστη. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι σφαίρες έπεφταν «βροχή» και από θαύμα δεν υπήρξαν και άλλα θύματα.

Από τις έρευνες του FBI έχει προκύψει πως 6 Τούρκοι εμπλέκονται στην μαφιόζικη εκτέλεση στη Γλυφάδα που είχε ως αποτέλεσμα δύο άτομα να πέσουν νεκρά.

Όλα τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενώ έχει σημάνει συναγερμός καθώς υπάρχουν φόβοι πως οι αιματηρές επιθέσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα .

Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στις έρευνες μπαίνει και η ΕΥΠ

Καλλιακμάνης: Εξετάζουμε μέσω Interpol αν οι δράστες είναι σεσημασμένοι

Μιλώντας στο «Σήμερα» και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο ο Επίτιμος Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων της Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε πως οργανώσεις της τουρκικής μαφίας έρχονται στην Ελλάδα τελευταία, επειδή ασχολούνται με τη διακίνηση μεταναστών. «Είναι πάρα πολλά τα χρήματα: 13.000 μετανάστες πέρασαν στα Δωδεκάνησα, 2.000 ευρώ το άτομο. Μπορείτε να κάνετε τον λογαριασμό; Μιλάμε δηλαδή για 26 εκατομμύρια», όπως σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η μία «ομάδα» θέλει να πάρει το παιχνίδι από την άλλη.

Στην περίπτωση της Γλυφάδας, οι δράστες δήλωσαν άσυλο και εξετάζεται αυτήν την ώρα μέσω Interpol αν είναι σεσημασμένοι. «Δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά, αλλά και στη Γαλλία, στη Γερμανία, πάνε παντού, σκοτώνονται παντού αυτοί. Δεν είναι εύκολο να τους ιχνηλατείς, ό,τι στοιχείο τούς συμφέρει δίνουν».

