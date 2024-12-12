Τζορτζ Τσούνης: «Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη»

Συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας είχε σήμερα ο «απερχόμενος» Αμερικανός πρέσβης στην χώρα, την θέση του οποίου θα πάρει με την κυβέρνηση Τραμπ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για να παρέχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τζορτζ Τζούνης.

It has been an honor to work with @Pierrakakis to provide greater educational opportunity for all. Eagerly awaiting the Ministry’s announcement in the new year on a number of new joint and dual graduate degree programs between 🇺🇸🇬🇷 universities. pic.twitter.com/SWzfmXfePd — George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) December 12, 2024

«Αναμένουμε με ανυπομονησία την ανακοίνωση του Υπουργείου για το νέο έτος για μια σειρά νέων κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μεταξύ των ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων» καταλήγει.

Μιλώντας πρόσφατα στο Mega, ο Τζορτζ Τσούνης χαρακτήρισε την θητεία του στην Ελλάδα ως «τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής του» και τόνισε ότι φεύγει από την πρεσβεία αλλά όχι από την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι θα είναι πάντα δίπλα στη χώρα μας και θα βοηθάει όπως μπορεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.