Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανάρτηση του «απερχόμενου» Τζορτζ Τσούνη: «Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη»

Την θέση του Αμερικανού πρέσβη στη χώρα μας θα πάρει με την κυβέρνηση Τραμπ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Τζορτζ Τσούνης: «Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη»

Συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας είχε σήμερα ο «απερχόμενος» Αμερικανός πρέσβης στην χώρα, την θέση του οποίου θα πάρει με την κυβέρνηση Τραμπ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για να παρέχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τζορτζ Τζούνης.

«Αναμένουμε με ανυπομονησία την ανακοίνωση του Υπουργείου για το νέο έτος για μια σειρά νέων κοινών και διπλών μεταπτυχιακών προγραμμάτων μεταξύ των ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων» καταλήγει. 

Μιλώντας πρόσφατα στο Mega, ο Τζορτζ Τσούνης χαρακτήρισε την θητεία του στην Ελλάδα ως «τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής του» και τόνισε ότι φεύγει από την πρεσβεία αλλά όχι από την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι θα είναι πάντα δίπλα στη χώρα μας και θα βοηθάει όπως μπορεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζορτζ Τσούνης αμερικανική πρεσβεία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark