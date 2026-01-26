Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *.
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:34 - Δύση ήλιου: 17:41 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 7 λεπτά
Σελήνη 7.6 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα - Αναφορές για 5 αγνοούμενους - (Εικόνες, βίντεο)
- Νέο κύμα κακοκαιρίας τη Δευτέρα: «Red code» για Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη και Ροδόπη - Live η πορεία του φαινομένου
- Ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Τυνησίας: Φόβοι για 50 νεκρούς - Ένας διασώθηκε
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.