Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 26 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Ξενοφώντος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια *.

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:34 - Δύση ήλιου: 17:41 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 7.6 ημερών

