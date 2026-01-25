«Θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου, αν με αφήσετε ελεύθερο» - Τι είπε ο 46χρονος πατροκτόνος στη Γλυφάδα

Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Γλυφάδα, με θύμα έναν 80χρονο και θύτη τον 46χρονο γιο του, άτομο με ψυχολογικά προβλήματα και καταδικασμένο για την δολοφονία της μητέρας του το 2014, πάλι με μαχαίρι, μέσα στο μπάνιο τους σπιτιού της.

Ο 46χρονος μετά τη δολοφονία της μητέρας του είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και είχε αποφυλακισθεί το 2018 με περιοριστικούς όρους, τους οποίους τηρούσε, χωρίς να έχει απασχολήσει έκτοτε τις αρχές.

Σήμερα το πρωί, ο 46χρονος σκότωσε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του στην πυλώτη της πολυκατοικίας που διέμεναν και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό του στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στην πολυκατοικία, στην οδό Γυθείου μετά από κλήση στο κέντρο Άμεσης Δράσης για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, εντόπισαν μέσα στο πορτ μπαγκάζ τον 80χρονο μαχαιρωμένο θανάσιμα ενώ έξω από το όχημα βρήκαν και το μαχαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αμέσως μετά τη σύλληψή του ο δράστης είπε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα τη μητέρα μου. Σκότωσα και τον πατέρα μου. Έχω δύο αδέλφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

«Το περιμέναμε να γίνει» λένε γείτονες

«Το περιμέναμε να γίνει» δήλωσαν εν τω μεταξύ γείτονες της περιοχής σύμφωνα με το Orange Press.

«Όλους τους ξέραμε εδώ στη γειτονιά. Το 2014 σκότωσε τη μητέρα του, μετά μπήκε μέσα, τον βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του ψυχολογικά και κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, έλεγε και εκείνο ςαλλά πάντα είχαμε μια σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του..ήταν αυτό που περιμέναμε. Δεν μιλούσε με οτν κόσμο ήταν πολύ εσωστρεφής. Ήταν χωρισμένοι (σ.σ. οι γονείς του δράση), είχαν προβλήματα ο μπαμπάς και η μαμά του και για αυτό έγινε το φονικό. Το φονικό της μαμάς έγινε αλλού. Γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα του», δήλωσε μια κάτοικος της περιοχής.

