Άγνωστοι τοποθέτησαν περί τις 2.45 τη νύχτα γκαζάκι σε είσοδο πολυκατοικίας στη Γλυφάδα, στην οδό Βοσπόρου. Προκλήθηκε έκρηξη και μικρή εστία φωτιάς που έσβησε γρήγορα, προτού καν φτάσει η Πυροσβεστική, και προκάλεσε ζημιές στην είσοδο.

Επιτόπου έφτασε και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ που περισυνέλλεξαν διερρηγμένο φιαλίδιο βουτανίου, ένα μπουκάλι με υπολείμματα εύφλεκτου υγρού και μια κροτίδα τα οποία πάνε στο εργαστήρια της Αστυνομίας.

Oι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

