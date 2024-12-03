Ανοίγει ακόμα περισσότερο η «βεντάλια» των ερευνών αλλά και των διώξεων, όσον αφορά την υπόθεση εκβιασμού που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει μέχρι στιγμής πέντε άτομα, τα οποία κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας που τελούσε εκβιασμούς για να αποκομίσει χρηματικά ποσά, με δύο από αυτά να βαρύνονται με κακουργήματα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως οι συνεργοί τους.

Ο 36χρονος που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στην Αμαλιάδα έπειτα από την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, για το κακούργημα της απόπειρας εκβίασης κατ’ επάγγελμα. Ο λόγος που του αποδόθηκε η απόπειρα της πράξης, σε βαθμό κακουργήματος, αφορά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να εισπράξει το κέρδος από τον εκβιασμό, αφού τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν από την Ασφάλεια Πύργου κατά την σύλληψή του και επεστράφησαν.

Ο πρώτος συλληφθείς αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, ενώ για τον δεύτερο, που κατηγορείται για την κακουργηματική πράξη της εκβίασης κατ’ επάγγελμα αναμένεται άμεσα η κλήση του σε απολογία.

Όσον αφορά τον κακουργηματικό χαρακτήρα της εκβίασης, που έχει αποδοθεί στους δύο φυσικούς αυτουργούς, σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελικού λειτουργού που χειρίζεται την υπόθεση, οι πράξεις τους τελέστηκαν με οργανωμένο σχέδιο, τέτοιο που τους επέτρεπε να εκβιάσουν ξανά στο μέλλον.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, για τον οποίο η εκβίαση είναι τετελεσμένη και κατ’ επάγγελμα, έχουν εξακριβωθεί δύο περιπτώσεις, όπου εισέπραξε το Μάιο του 2023 το ποσό των 3.000 ευρώ και το καλοκαίρι του 2024 το ποσό των 18.000 ευρώ, από τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας.

Οι υπόλοιποι τρεις, αμφότεροι δικηγόροι, κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της άμεσης συνέργειας στην πράξη της εκβίασης και της συμμορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» στη δικογραφία θα προστεθούν ακόμα δύο άτομα, με τον αριθμό των εμπλεκομένων να φθάνει συνολικά τους επτά. Τα δύο αυτά πρόσωπα φαίνεται πως είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» των χρημάτων στην διερευνημένη συμμορία των εκβιαστών.

Παράλληλα, οι δικηγόροι Ηλείας και Αμαλιάδας κ.κ. Θοδωρής Αντωνόπουλος και Διονύσης Ζησιμόπουλος δήλωσαν χθες παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, εκ μέρους του κ. Κοροβέση, ενώ θα υποβάλλουν και αίτημα προκειμένου να αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης εκβιασμού το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

