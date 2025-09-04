Γκιλφόιλ: Διαψεύεται η συζήτηση με τον Π. Καμμένο - Άγνωστο ακόμα το πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Διαψεύδεται από τον κύκλο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι είχε οποιαδήποτε συζήτηση με τον Πάνο Καμμένο ή οποιονδήποτε άλλο μετά την αποκάλυψη για τον επίμαχο διάλογο του πρώην υπουργού Άμυνας με τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας στην Κρήτη σχετικά με το ζήτημα του αρχιμανδρίτη στα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ, προέκυψε ότι τα δύο αδέλφια (που περιγράφονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος) είχαν μεσολαβήσει προκειμένου να διευκολύνουν την ενθρόνιση στη Μητρόπολη Κυδωνίας ενός αρχιμανδρίτη της αρεσκείας τους. Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψαν τηλεφωνικές τους επικοινωνίες με τον Πάνο Καμμένο προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, δηλαδή την τοποθέτηση ενός αρχιμανδρίτη της επιρροής τους στη Μητρόπολη Κυδωνίας. Σύμφωνα με τον επίμαχο διάλογο που έπιασε ο κοριός της ΕΛΑΣ: Ο Αρχηγός Σπείρας λέει ότι «Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο» και ο Πάνος Καμμένος απαντάει πως «10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλη Ιγνατίου, διαψεύδεται οποιαδήποτε σχετική συζήτηση ή εμπλοκή της Γκίλφοϊλ, για το συγκεκριμένο θέμα ή οποιοδήποτε άλλο που αφορά την Ελλάδα και ειδικά οτιδήποτε αφορά την εσωτερική πολιτική. Δεν υπήρξε καμία συνάντηση, όπως αναφέρει ο Ιγνατίου.

Όπως σημείωσε ακόμη ο Ιγνατίου, «μου ειπώθηκε ότι είναι πολύ προσεκτική, αποφεύγει τις επαφές και τις συναντήσεις πριν εγκριθεί ο διορισμός της (σ.σ. ως Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα) από την Ολομέλεια της Γερουσίας. Όταν είναι σε μία αίθουσα με 500 άτομα και της μιλούν για τα θέματα αυτά, αποφεύγει κάθε συζήτηση και βγάζει μόνο φωτογραφίες. Έχει μερικές συναντήσεις με ομογενείς που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά της και οι οποίοι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά αυτοί είναι Αμερικανοί υπήκοοι».

Ο Ιγνατίου ανέφερε πως η Γκίλφοϊλ έχει αιτήματα για συναντήσεις από διάφορους παράγοντες της ελληνικής σκηνής, «αλλά πέραν των υποχρεωτικών εθιμοτυπικών δεν συναντά κανέναν».

Όσον αφορά το πότε αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στη δήλωση του Πάνου Καμμένου που είπε ότι η Γκίλφοϊλ θα έρθει στις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα έρθει. Ως προς το γιατί συμβαίνει αυτό, σημείωσε ότι «το πρόβλημα το δημιουργούν οι Δημοκρατικοί Γερουσιαστές, όχι μόνο για την Κίμπερλι, αλλά τώρα πλέον για 300 υποψήφιους του προέδρου Τραμπ. Μπλοκάρουν το ζήτημα με το να μη λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες».

«Έχω δει ότι στον κατάλογο με τους διορισμούς που θα εξετάσει η Γερουσία είναι και το όνομα της Γκίλφοϊλ μαζί με πάρα πολλούς άλλους», πρόσθεσε ο Ιγνατίου. «Επίσης είναι σημαντικό ότι από την επιτροπή της Γερουσίας πέρασε με πολύ άνεση η Γκίλφοϊλ. Μάλιστα την υποστήριξε και η επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας».

Πηγή: skai.gr

