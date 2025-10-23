Λίγα μέτρα έξω από νυχτερινό κατάστημα στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι όπου είχε πάει να διασκεδάσει με την παρέα της, κατέρρευσε η 16χρονη, που λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή στο ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (19/10).

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, τις λήψεις καταθέσεων και τις περιγραφές των μαρτύρων, η κοπέλα φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία όταν βρισκόταν στο κατάστημα, βγήκε από αυτό για να πάρει αέρα και να νιώσει καλύτερα αλλά λίγα μέτρα μετά κατέρρευσε.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της κοπέλας που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Περίπου 10 ώρες μετά, ο πατέρας της 16χρονης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας με την αναγγελία θανάτου του κοριτσιού.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Αστυνομία λάμβανε ενημέρωση για το γεγονός καθώς κανείς, ούτε από το ΕΚΑΒ ούτε από τον Ευαγγελισμό δεν είχε ενημερώσει για το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατόπιν ενημερώθηκε η διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων και άρχισε άμεσα η προανάκριση.

Αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο κατάστημα και πήραν δειγματοληπτικό υλικό, μπουκάλια από αλκοόλ προκειμένου να διαπιστωθεί αν σχετίζεται το αλκοόλ με τον θάνατο του κοριτσιού, έχει διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις.

Στην κατάθεσή τους οι άλλοι τρεις ανήλικοι που ήταν στην παρέα του κοριτσιού, ανέφεραν πως κατανάλωσαν από δύο βότκες ο καθένας.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη, αστυνομικοί μαζί εισαγγελικό λειτουργό πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του κατά νόμου υπεύθυνου του νυχτερινού καταστήματος. Ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε και να υποστήριξε ότι το κορίτσι δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ΕΚΑΒ την ίδια νύχτα και από το ίδιο σημείο μετέφερε ακόμη τρία άτομα όλοι ενήλικοι, από το ίδιο σημείο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με συμπτώματα μέθης.

