Του Μάκη Συνοδινού

Ξημερώματα Κυριακής 16χρονη κοπέλα κυριολεκτικά κατέρρευσε στο δρόμο στην οδό Δεκελείας στο Γκάζι μετά από νυχτερινή έξοδο. Αμέσως ενημερώθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε την κοπέλα στον Ευαγγελισμό όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν γνωστοποίησε ο πατέρας της όταν πήγε στο ΑΤ Ομόνοιας με την αναγγελία θανάτου της ανήλικης.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης ερευνώνται, όπως και το αν κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Τις έρευνες έχει αναλάβει το Ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

