Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στο Γκάζι: 16χρονη «έσβησε» στη μέση του δρόμου μετά από νυχτερινή έξοδο

Κυριολεκτικά κατέρρευσε στο δρόμο στην οδό Δεκελείας στο γκάζι μετά από νυχτερινή έξοδο - Τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης ερευνώνται

night club

Του Μάκη Συνοδινού

Ξημερώματα Κυριακής 16χρονη κοπέλα κυριολεκτικά κατέρρευσε στο δρόμο στην οδό Δεκελείας στο Γκάζι μετά από νυχτερινή έξοδο. Αμέσως ενημερώθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε την κοπέλα στον Ευαγγελισμό όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν γνωστοποίησε ο πατέρας της όταν πήγε στο ΑΤ Ομόνοιας με την αναγγελία θανάτου της ανήλικης.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης ερευνώνται, όπως και το αν κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Τις έρευνες έχει αναλάβει το Ανηλίκων. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 16χρονη νεκρή Γκάζι Θανατος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark