Διευκρινήσεις σχετικά με την 16χρονη κοπέλα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής έπειτα από διασκέδαση σε νυχτερινό κατάστημα στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι, εξέδωσε η 1η Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής επισημαίνοντας ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η άτυχη κοπέλα μεταφέρθηκε ασυνόδευτη και αναίσθητη στο νοσοκομείο. Κατά την άφιξή της οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Επισημαίνεται επίσης ότι υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας σχετικά με την 16χρονη και ότι με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Στη συνέχεια, προσήλθαν και οι γονείς στο νοσοκομείο, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.

Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.

Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.

Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.

Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.

Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Γεωργιάδης για περιστατικό

Στο περιστατικό με την 16χρονη αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης στο Action 24 επισημαίνοντας ότι το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία για το περιστατικό ενώ τόνισε πως δεν είναι στις αρμοδιότητες του ΕΚΑΒ να ενημερώσει τις αρχές.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” με το που διαπιστώθηκε πως η ανήλικη δεν μπορούσε να επανέλθει», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας για όλα όσα έγιναν αφού το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση πως η 16χρονη κατέρρευσε στη μέση του δρόμου στο Γκάζι.

«Το κορίτσι αυτό μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την τηλεφωνική κλίση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Το ΕΚΑΒ πήγε άμεσα. Παρελήφθη πρακτικά νεκρό, ήταν άσφυγμο με μυδρίαση, ουσιαστικά είχε πεθάνει. Έπεσαν πάνω του οι γιατροί στο Ευαγγελισμός, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Έλεγξα το βράδυ ο ίδιος τα βήματα που έκαναν, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η διασωλήνωση, και οι φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά αλλά και η αναζωογώνηση της. Έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να επαναφέρουν ένα κορίτσι που ουσιαστικά είχε πεθάνει πριν πάει στο νοσοκομείο.

Προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε από το νοσοκομείο. Δεν έχει ευθύνη το ΕΚΑΒ για την ενημέρωση. Η αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το τι έγινε από εκεί και πέρα ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού, δεν μπορώ να το ξέρω. Οι γιατροί είδαν ότι συνέβη κάτι περίεργο και στο ενδιάμεσο ενημερώθηκαν και οι γονείς του. Δεν ενημερώθηκε απευθείας η αστυνομία γιατί τη στιγμή που παραλήφθηκε το κορίτσι, τεχνικά ήταν ζωντανό», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον υπουργό το τι προκάλεσε τον θάνατο του κοριτσιού θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Αν το μπαρ έχει σερβίρει πράγματι αλκοόλ στην ανήλικη, θα έχει σοβαρές ποινικές κυρώσεις» συνέχισε.

«Ενημερώθηκε η αστυνομία όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης γιατί το κορίτσι δεν μπορούσε να επανέλθει, και έτσι η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.