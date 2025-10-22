Γκάζι: Από ανακοπή ο τραγικός θάνατος της 16χρονης

Του Μάκη Συνοδινού

Από ανακοπή προήλθε ο τραγικός θάνατος της 16χρονης κοπέλας στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Ωστόσο, από καταθέσεις που έχουν πάρει οι αστυνομικοί προκύπτει πως είχε καταναλώσει και αλκοόλ, και συγκεκριμένα βότκα. Φως στα ακριβή αίτια θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Η κοπέλα κυριολεκτικά κατέρρευσε στον δρόμο κοντά σε κλαμπ στην οδό Δεκελέων μετά από νυχτερινή έξοδο. Αμέσως ενημερώθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε την κοπέλα στον Ευαγγελισμό όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν γνωστοποίησε ο πατέρας της, όταν πήγε στο ΑΤ Ομόνοιας με την αναγγελία θανάτου της ανήλικης.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης ερευνώνται, όπως και το αν κατανάλωσε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Τις έρευνες έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

