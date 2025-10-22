Ανάφη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από φωτιά

Νεκρή εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 22/10, μια 56χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στην Ανάφη, όπως νεκρό βρέθηκε και το κατοικίδιο σκυλί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews, κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν μέσα από το σπίτι της γυναίκας και κάλεσε τις Αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαντορίνης, ωστόσο όταν κατέφθασαν στην οικία, η πυρκαγιά είχε ήδη σβήσει. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, ενώ αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

