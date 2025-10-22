Λάρισα: 22χρονος φοιτητής έχασε την ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τοίχο

Ήταν πρωί Κυριακής και το ημερολόγιο έδειχνε 21η Φεβρουαρίου του 2022. Ο 22χρονος φοιτητής από τα Χανιά Νίκος Μπιτσάκης που σπούδαζε στη Λάρισα, γύριζε από διασκέδαση με τους φίλους του. Περνώντας από ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, κλώτσησε ένα ετοιμόρροπο τοιχίο, και συνέβη το ασύλληπτο. Αυτό κατέρρευσε και τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η δίκη, ο πατέρας του Νίκου μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

