Της Έλενας Γαλάρη

Για στυγερό έγκλημα έκανε λόγο κατά την κατάθεσή της ενώπιον των δικαστών του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας η χήρα του Σήφη Βαλυράκη.

Είναι η πρώτη μάρτυρας που καταθέτει για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου 2021.

Στο εδώλιο κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενώ βρίσκονταν στο αλιευτικό τους, διαπληκτίστηκαν με τον Σήφη Βαλυράκη,ο οποίος είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο. Οι ψαράδες φέρονται να έκαναν ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό και να χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι τον Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος στη συνέχεια έπεσε στη θάλασσα.

Εμφανώς φορτισμένη η κ. Μίνα Παπαθεοδώρου είπε: «Εδώ έχουμε ένα στυγερό έγκλημα. Ένας Σήφης Βαλυράκης που έχει διοικήσει τη χώρα ως υπουργός, που έχει κάνει δύο φορές απόδραση από τις φυλακές Αλκταράζ, δεν μπορεί να κάνει αυτοκτονία από τη βάρκα του. Και να σταματήσει πια η καραμέλα περί βάρκας και προπέλας... Δεν μπορώ να ακούω ότι υποφέρουν οι δολοφόνοι. Ότι ταλαιπωρούνται πέντε χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω μία δίκαιη δίκη. Κάνω πέντε χρόνια έρευνα μόνη μου, με τον εισαγγελέα να την βάζει στο αρχείο, ενώ υπάρχουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Ο χρόνος μου είναι παγωμένος στις 24 Ιανουαρίου 2021».

Περιγράφοντας τι συνέβη εκείνη την ημέρα η μάρτυρας ανέφερε ότι ο πρώην υπουργός είχε βγει με το φουσκωτό στις 11.30. Οι ώρες περνούσαν και προς το απόγευμα άρχισε να ανησυχεί διότι δεν είχε καμία επαφή μαζί του.

«Ξεκίνησα να πάω στο Λιμενικό και στον δρόμο βλέπω ένα περιπολικό του Λιμενικού και τον λιμενικό να μου λέει 'κυρία μου, δεν ξέρετε ότι εν καιρώ κορωνοϊού δεν βγαίνουμε με βάρκες;'. Τα ήξεραν όλα πιστεύω. Το μεγάλο μαρτύριο ξεκινά όταν άρχισε να νυχτώνει. Έψαχναν αλλού σαν να είχαν εντολή να ψάξουν αλλού οι λιμενικοί. Οι δύτες έψαχναν στο νησί των Ονείρων.

» Με πήραν τηλέφωνο στις 19:30 και μου είπαν ότι τον βρήκαν και είναι σφαγιασμένος. Τον σφάξανε, ήταν μέσα στα αίματα. Δεν με άφησαν να προσεγγίσω, ήμουν σε σοκ, ζούσαμε ένα θρίλερ. Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος. Και η Πολιτεία δεν μας βοήθησε, έγινα εγώ ντετέκτιβ, από ζωγράφος έγινα ντετέκτιβ.

Τι να πω, δεν μπορώ να τους δω, είναι δυο άνθρωποι διάφανοι για μένα, ντροπή, ντροπή. Ντροπή να μας λένε ότι αυτοί υποφέρουν. Αυτό το μένος που έβγαλαν αυτοί οι δύο... Όλοι τον ήξεραν... Δεν έχασα μόνο εγώ τον άνδρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα», είπε η μάρτυρας εμφανώς συγκινημένη και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπος ήταν κατακρεουργημένος, σφαγιασμένος. Ο Σήφης με τη στολή γεμάτη αίματα. Και έβλεπα στην τηλεόραση τους δύο που έλεγαν «εμείς ήμασταν σπίτια μας», ενώ δεν τους είχε κατηγορήσει κανείς».

Η μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας αρνήθηκε ότι γνωρίζει τους κατηγορουμένους. Όπως είπε, πληροφορήθηκε τα ονόματά τους από την τηλεόραση. «Τον περικύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα, δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν. Από τις περιγραφές και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για σφαγιασμό, με χρήση γάντζου, μαχαιριού και υδροπτερυγίων. Είναι βίαιοι, χρυσαυγίτες, εριστικοί. Είχαν χτυπήσει και άλλους στο παρελθόν. Δεν ήθελαν κανέναν μπροστά τους. Ο Σήφης ήταν δημοκράτης και αυτό τους ενοχλούσε» είπε η μάρτυρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.