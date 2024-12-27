Ελεύθερος με περιοριστικούς ορούς αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 14χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 64χρονο πάτερα της φίλης του, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο σπίτι του στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως τού επιβλήθηκαν οι οροί της παρακολούθησης προγράμματος από ψυχολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και να μην πλησιάζει τον παθόντα και το σπίτι του.

Του είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βάρια σκοπούμενη σωματική βλάβη και για παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του στη 5η τακτική ανακρίτρια, υποστήριξε πως η επίθεση στον 64χρονο πατέρα της φίλης του δεν ήταν απρόκλητη και πως πρώτα τον προκάλεσε το θύμα και εκείνος αντέδρασε. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίσθηκε πως επιτέθηκε στο θύμα για να προστατέψει την κοπέλα του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (25/12) στο σπίτι του θύματος στο Πανόραμα. Το θύμα με την 16χρονη κόρη του, η οποία φαίνεται πως διατηρεί σχέση με τον δράστη, διαπληκτίστηκαν. Τότε, ο 14χρονος θέλησε να υπερασπιστεί τη φίλη του και φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι και να τραυμάτισε δυο φορές τον 64χρονο στην οσφυική χώρα.

Ο παθών μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Άγιος Λουκάς, από όπου μία ημέρα αργότερα ζήτησε να πάρει εξιτήριο, παρά τις συστάσεις των γιατρών να παραμείνει για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Πηγή: skai.gr

