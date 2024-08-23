Τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου, που υδροδοτεί την Αττική, μειώνονται επικίνδυνα. Έχει πέσει μάλιστα τόσο χαμηλά η στάθμη της από τις περιορισμένες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα το χωριό Κάλλιο, που ήταν βυθισμένο να αποκαλυφθεί και πάλι.

«Αν πέσει πολύ η στάθμη είναι αδύνατο να αντλήσουμε νερό. Αυτό σημαίνει ότι οι Αθηναίοι θα πρέπει να μετακομίσουν» δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ ο ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Κίμων Χατζημπίρος.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν στις 18 Αυγούστου από τον μηχανολόγο μηχανικό Γιώργο Χάλκο και παρουσιάζει ο ΣΚΑΪ είναι αποκαρδιωτικές:

«Είναι από τις φορές που έχει κατέβει πάρα πολύ. Έχει ξανακατέβει, αλλά τώρα έχει κατέβει πάρα πολύ (...) έχει κατέβει πολύ χαμηλά η στάθμη, και η διαφορά ύψους από την υπερχείλιση είναι πολύ μεγάλη» ανέφερε ο κ. Χάλκος.

Η λίμνη Μόρνου έχει κατασκευαστεί ακριβώς για να τροφοδοτεί την Αθήνα. Στην αρχή της δεκαετίας του ‘90 είχαμε μια μεγάλη λειψυδρία. Ευτυχώς όμως είχε προλάβει να ξεκινήσει το έργο του Εύοινου, η λίμνη του Εύοινου που τροφοδοτεί τη λίμνη του Μόρνου για να φτάσει στη συνέχεια το νερό στην Αθήνα, και πιστέψαμε τότε ότι το πρόβλημα της ύδρευσης της Αθήνας έχει οριστικά λυθεί διότι οι ποσότητες του νερού τότε οι διαθέσιμες ήταν πολύ μεγάλες πρόσθεσε ο κ. Χατζημπίρος.

«Το άμεσο που πρέπει να γίνει τώρα είναι η εξοικονόμηση νερού στην πόλη και παντού, έτσι ώστε τα λίγα αποθέματα που έχουμε να φτάσουν μέχρι να περάσει αυτό το έκτακτο φαινόμενο. Θυμάμαι παλιά είχε απαγορευτεί το πλύσιμο των αυτοκινήτων, το πλύσιμο των βεραντών εκεί δηλαδή που το νερό δεν είναι απολύτως απαραίτητο και μπορούμε να το στερηθούμε για ένα διάστημα έτσι ώστε να έχουμε να πίνουμε» υπογράμμισε ο καθηγητής.

Οι επιστήμονες ανησυχούν και εφιστούν την προσοχή καθώς ο εφιάλτης λειψυδρίας είναι ποιο έντονος από ποτέ…

Τα τελευταία δύο χρόνια, η έλλειψη βροχών έχει περιορίσει σημαντικά τα υδατικά αποθέματα των ταμιευτήρων που τροφοδοτούν την Αττική. Η ΕΥΔΑΠ ενεργοποιεί ήδη συμπληρωματικές πηγές, όπως προβλέπεται στον προγραμματισμό της.

Στις δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στις 12 Ιουλίου 2023 και αποτυπώνονται σε χάρτες, η καλυμμένη με νερό έκταση της τεχνητής λίμνης, ανερχόταν σε 16,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έναν χρόνο μετά, στις 16 Ιουλίου 2024, μειώθηκε σε 12,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

