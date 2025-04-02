Γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ασθενούς ότι ζήτησε και έλαβε «φακελάκι» 300 ευρώ για την κάλυψη αναλώσιμων υλικών, ενόψει βιοψίας που θα διενεργείτο εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ο κατηγορούμενος γιατρός συνελήφθη μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, όπου απευθύνθηκε με καταγγελία η 56χρονη ασθενής. Τα χρήματα προσημειώθηκαν και κατά την παράδοσή τους στον γιατρό έγινε η επέμβαση των αστυνομικών.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο 60χρονος γιατρός - ορθοπεδικός είχε καταδικαστεί μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για το ίδιο αδίκημα και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με 3ετή αναστολή. Η συγκεκριμένη καταδίκη αφορούσε δύο περιπτώσεις δωροληψίας, ενώ για άλλες δύο που περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία είχε αθωωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

