Γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών, με αναστολή, για «φακελάκια» που καταγγέλθηκε ότι εισέπραττε από ασθενείς. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για δωροληψία υπαλλήλου, με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Η δικογραφία περιελάμβανε τέσσερις καταγγελίες χρηματισμού: για δύο από αυτές κρίθηκε ένοχος και για τις άλλες δύο αθωώθηκε. Οι καταγγελίες έγιναν το 2019 και συνδέονταν με έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων τις οποίες διενεργούσε ο γιατρός, ενώ ακολούθησε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

Στην απολογία του ο γιατρός αρνήθηκε την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη και ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι έλαβε χρηματικά ποσά που αφορούσαν την πληρωμή φαρμάκων και υλικών που καλύπτονται ιδιωτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.