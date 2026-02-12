Δηλώσεις για την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης δίνει, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Η μάχη γίνεται ανάμεσα σε κόμματα, σε συμφέροντα τόνισε ο ίδιος και σημείωσε πως είναι τεράστια τα κονδύλια της κατάρτισης.

«Δεν θα επιτρέψω στην πλάτη μου να παιχτούν τέτοια παιχνίδια», υπογράμμισε, δηλώνοντας πως «τον λόγο θα έχουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια».

Σε γραπτή δήλωσή του ο Γιάννης Παναγόπουλος τη Δευτέρα είχε αναφέρει: «Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση».

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγόπουλος επισημαίνει τα εξής:

«Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με "πηγές" τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί, πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες, αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον οικονομικό εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης και το πόρισμα, προκειμένου να απαντήσω ως πολίτης που έχει δικαιώματα και ως επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που, με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες "έχει στηθεί ένας χορός" ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το κράτος δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, ως πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το κράτος δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες "τρικλοποδιές" από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις αρχές του κράτους δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας τον σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες, εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα, η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».

Πηγή: skai.gr

