Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Skai.gr φαίνεται η δράση οκτώ μελών εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ. για κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην Αττική.

Η δικογραφία αποκαλύπτει ότι η εγκληματική δραστηριότητα της σπείρας ξεκίνησε το 2022 και το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.

Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των 8 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι διέπρατταν κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, καθώς και δίκυκλων μοτοσυκλετών στην Αττική παρουσιάζει το Skai.gr.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος τους, η δράση της σπείρας φέρεται να ξεκίνησε από το 2022 ενώ το συνολικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της υπερβαίνει τα 1.500.000 ευρώ

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, διακριβώθηκε ότι:

41χρονος συλληφθείς είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του στον χώρο του αυτοκινήτου, ανέπτυξε την απαραίτητη υποδομή και το αντίστοιχο υποστηρικτικό δίκτυο ατόμων για την κλοπή, πλαστογράφηση και μετέπειτα διάθεση στην αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Για τον λόγο αυτό, δημιουργούσε πλαστά έγγραφα για την ταξινόμησή τους και είχε ιδρύσει εταιρεία-«φάντασμα» με «μπροστινό» 48χρονο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αποκρύπτει τη σύνδεσή του με την επιχείρησης.

40χρονος, διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο οχημάτων και ασχολούνταν με την απόκρυψη και αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

39χρονος, ο οποίος επίσης διέθετε αυτοσχέδιο διαλυτήριο αυτοκινήτων, όπου αποσυναρμολογούσε και πλαστογραφούσε τα κλεμμένα οχήματα, ενώ χαρακτηριστικό της δράσης του ήταν η ευκολία με την οποία άλλαζε τοποθεσίες στα διαλυτήρια που διαχειριζόταν.

38χρονος, είχε ρόλο μεταφορέα των κλεμμένων ανταλλακτικών με φορτηγό βαν, από τα διαλυτήρια στους τελικούς αποδέκτες, ενώ αποτελούσε τον σύνδεσμο με την αγορά, συμβάλλοντας στη μετατροπή των κλεμμένων εξαρτημάτων σε κέρδος και στη νομιμοποίηση εσόδων.

Τα υπόλοιπα 4 μέλη έκλεβαν οχήματα κατόπιν εντολής, στη συνέχεια τα έκρυβαν σε συνοικιακές οδούς, ενώ μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες και τα παρέδιδαν στον 41χρονο και στα διαλυτήρια. Παράλληλα, αναλάμβαναν την πώληση των οχημάτων μέσω αγγελιών σε ιστοσελίδες.

