Στιγμές αγωνίας στην Ερέτρια: Ηλικιωμένοι είδαν το αυτοκίνητό τους να τυλίγεται στις φλόγες - Δείτε βίντεο

Μια παραλίγο τραγωδία αποφεύχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 στην Ερέτρια, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον προαύλιο χώρο γνωστού σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:25, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση στις αρχές και έντονη ανησυχία στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, φτάνοντας στο κατάστημα για τις καθημερινές του αγορές, παρατήρησε πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τη μηχανή του οχήματος. Οι δύο επιβάτες αντέδρασαν ψύχραιμα και εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο αμέσως, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο για τη ζωή τους. Αν και παρευρισκόμενοι έσπευσαν με πυροσβεστήρες για να βοηθήσουν, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθιστώντας τις προσπάθειές τους αδύνατες.

Το Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας (Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.) έλαβε κλήση από πολίτη και έφτασε στο σημείο σε ελάχιστο χρόνο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα εθελοντικό πυροσβεστικό όχημα με δύο εθελοντές και ένα διασωστικό όχημα 4Χ4. Κατά την άφιξή τους, οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει τη μηχανή, το καπό αλλά και το ταμπλό στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, απειλώντας να καταστρέψουν ολοσχερώς το όχημα.

Η συντονισμένη δράση των εθελοντών, σε άψογη συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, την ΕΛ.ΑΣ. και την εθελοντική ομάδα του Δήμου Ερέτριας, έφερε άμεσα αποτελέσματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης σε άλλα σταθμευμένα οχήματα ή στις εγκαταστάσεις του σούπερ μάρκετ. Το ηλικιωμένο ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του, παρά το σοκ που υπέστη από το ξαφνικό συμβάν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό:

