Κάιρο: Έληξε η περιπέτεια για την ελληνική αποστολή - Συνεχίζουν την πορεία στη Γάζα

Σε ανάρτηση στο Facebook η πρωτοβουλία March to Gaza Greece ενημερώνει ότι «τα μέλη της ελληνικής αποστολής που κρατήθηκαν αναίτια κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Καΐρου αφέθηκαν ελεύθερα μετά από 10 ώρες».

Αναφέρεται ακόμη ότι «αυτή είναι η πρώτη αναστολή της απόφασης για απελάσεις των συλληφθέντων, οι οποίοι φτάνουν στους 170 από το σύνολο της διεθνούς αποστολής».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φτάσει η πορεία ως το πέρασμα της Ράφας, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Γάζα, και να γίνει άρση του ισραηλινού αποκλεισμού.

Η ανάρτηση του March to Gaza Greece:

