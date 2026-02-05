«Τα παιδιά αυτά δεν είναι αναλώσιμα. Η κάθε μάνα, η μάνα του Λυγγερίδη, δεν τον έστειλε για να τον πάρει με τον τρόπο που τον πήρε πίσω, τον έστειλε γιατί με το εθνόσημο τιμά την πατρίδα, όπως το έχει στο στήθος».

Αυτό τόνισε στην αρχική της τοποθέτηση σχετικά με τις αστυνομικές δυνάμεις η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος υπεράσπισης στην υπόθεση για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

Στη συνέχεια η κ. Χατζηκωνσταντίνου ανέλυσε την επίθεση, η οποία όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «δεν στράφηκε εναντίον οπαδών. Οι οργανωμένοι αυτοί οπαδοί είχαν προσχεδιάσει ότι θα επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν έρθει και διακριτικά. Η κλούβα είχε πάει στα 500 μέτρα, δεν προκαλούσε».

Παράλληλα, στάθηκε και στην ευθύνη της Πολιτείας γύρω από την υπόθεση, καθώς σύμφωνα και με τα στοίχεια που βγήκαν από τη δικογραφία, «η Πολιτεία ήξερε περισσότερο την επικινδυνότητα από τους ίδιους τους αστυνομικούς. Η διαβάθμιση της συγκεκριμένης επιχείρησης ήταν υψηλού κινδύνου, και στάλθηκε μόνο μια διμοιρία. Επιχειρησιακά θα έπρεπε οι ανώτεροι αξιωματικοί να έχουν στείλει και 2 και 3 και 4 διμοιρίες, εφόσον είχαν πληροφορηθεί ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας είχαν άπειρα πυρομαχικά. Μιλάμε για περίπου 40 δυναμίτες, μιλάμε για φωτοβολίδες, μιλάμε για εκρηκτικές μολότωφ, δηλαδή ένα οπλοστάσιο που απαιτούσε όχι μία αλλά 5 διμοιρίες για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς, και να μην έχουμε νεκρό. Γιατί είχαμε νεκρό λοιπόν; Γιατί αυτά τα νεαρά άτομα που αγωνίζονται για την υπεράσπιση της δημόσιας τάξης και των πολιτών, πήγαν εκεί χωρίς να έχουν ούτε μια ενημέρωση ή προστασία, ακόμα για το ύψος του οπλισμού που είχαν απέναντί τους τα 200 περίπου άτομα, που τους επιτέθηκαν μπροστά και πλαγίως, δηλαδή με οργανωμένο σχέδιο μάχης». Μελετώντας τα πλάνα από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, η κ. Χατζηκωνσταντίνου στάθηκε και στα «παράλογα» ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί, σχετικά με την πορεία της φωτοβολίδας και αν αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει θανάσιμο χτύπημα. «Όταν σκοτώθηκε αστυνομικός από ευθεία βολή, θα καθίσουμε να δούμε αν υπάρχει πρόθεση για ανθρωποκτονία ή όχι; Θα καθόμαστε να παίζουμε με τις λέξεις;» Τέλος όσον αφορά την υπόθεση, η κ. Χατζηκωνσταντίνου αναφέρει ότι η υπεράσπιση εξετάζει το ερώτημα γιατί δεν χτυπήθηκαν και οι αστυνομικοί που ήταν μέσα στον χώρο, τονίζοντας ότι στόχος της επίθεσης ήταν ξεκάθαρα τα ΜΑΤ που ήταν έξω.

