Εκρηκτικός μηχανισμός σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης εξερράγη τα ξημερώματα στο Περιστέρι.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις τζαμαρίες και τους τοίχους του μαγαζιού.

Ειδικότερα, στις 5 το πρωί, εξερράγη μηχανισμός στο κλαμπ «Κόλαση» επί της οδού Λασσάνη 6.

Τον εκρηκτικό μηχανισμό άφησε στο σημείο, άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η επιχείρηση εκείνη την ώρα ήταν κλειστή.

