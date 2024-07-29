ΓΓ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον ΣΚΑΪ 100,3: Οι κτηνοτρόφοι με κρούσματα πανώλης θα αποζημιωθούν όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας διεξάγεται η μεγαλύτερη κτηνιατρική επιχείρηση που έχει διεξαχθεί, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, με αφορμή τα κρούσματα πανώλης των αιγοπροβάτων που έχουν εντοπιστεί σε Θεσσαλία και Κορινθία.

Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο πεδίο πάνω από 140 επιστήμονες, κυρίως κτηνίατροι.

Δήλωσε ότι στην περίπτωση εντοπισμού κρούσματος ακολουθούνται τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ σημείωσε ότι δίνεται μεγάλη σημασία στην ιχνηλάτηση.

Εξήγησε ότι τα κρούσματα στην Κορινθία και τη Φαλάνη Λάρισας εντοπίστηκαν ακολουθώντας τα βήματα της επιδημιολογικής διερεύνησης.

Ο κ. Στρατάκος σημείωσε ότι οι κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και έκανε έκκληση στους κτηνοτρόφους αν δουν κάποιο σύμπτωμα να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές.

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία, είπε ότι είναι μεν νωρίς για εκτιμήσεις, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει περιορισμός.

Το πρόβλημα που προέκυψε με το κρούσμα πανώλης σε αιγοπρόβατα στην ορεινή Κορινθία δεν προήλθε από την περιοχή, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Αναστάσιος Γκιολής αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας.

Όπως σημείωσε κάποιοι συμπολίτες μας δεν πήγαν με το νόμο και ζήτησε από την κυβέρνηση να λάβει δραστικά μέτρα για ανευθυνότητα - όπως είπε - κάποιων.

Επανέλαβε ότι πρόκειται για ζωονόσο που δεν μεταδίδεται σε καμία περίπτωση σε άνθρωπο, ούτε σε άλλα είδη ζώων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, δήλωσε ότι στη φάρμα της Κορινθίας οδήγησε η ιχνηλάτηση που ξεκίνησε από τη Θεσσαλία.

Εξήγησε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι ψύχραιμοι και λαμβάνουν μέτρα για να προφυλάξουν τα κοπάδια τους.

Τόνισε ωστόσο ότι οι επιπτώσεις για έναν κτηνοτρόφο που εντοπίζεται κρούσμα σε κοπάδι του είναι πολύ μεγάλες, καθώς περιλαμβάνουν τη θανάτωση όλων των ζώων της κτηνοτροφικής μονάδας.

Όπως ανέφερε πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι πολύ γενναίες για να μπορέσει να αποκτήσει ξανά ζώα και να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία.

Πηγή: skai.gr

