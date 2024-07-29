Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελούμενων και αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για Συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2024-2025 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν μια και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από σήμερα, Δευτέρα από τις 10 π.μ. μέχρι την Τρίτη, 30 Ιουλίου στις 12 μ.μ. αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee.

Όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικές ενστάσεις οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης και σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών.

Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν αφορά σε αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

