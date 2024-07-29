Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Ανασύρθηκε σορός άνδρα από τις γραμμές τρένου στους Νέους Πόρους Πιερίας

Η σορός του άτυχου άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Γραμμές τρένου

Η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα ανασύρθηκε από ράγες συρμού επιβατικής αμαξοστοιχίας, στο ύψος των Νέων Πόρων Πιερίας, το βράδυ της Κυριακής σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η σορός του άτυχου άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο περιστατικό επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ τα αίτια του τραγικού συμβάντος ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

