Η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα ανασύρθηκε από ράγες συρμού επιβατικής αμαξοστοιχίας, στο ύψος των Νέων Πόρων Πιερίας, το βράδυ της Κυριακής σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η σορός του άτυχου άνδρα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο περιστατικό επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ τα αίτια του τραγικού συμβάντος ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

