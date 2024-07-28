Μετά τον εντοπισμό κρούσματος πανώλης μικρών μηρυκαστικών (αιγοπροβάτων) σε κτηνοτροφική μονάδα στην ορεινή Κορινθία, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της περιφερειακής ενότητας, με σκοπό, όπως ανακοινώθηκε, «την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη λήψη των επιβεβλημένων από τον ευρωπαϊκό κανονισμό μέτρων για τον περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου».

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, «μετά τον εντοπισμό του κρούσματος, τα κυριότερα μέτρα που λαμβάνονται είναι η θανάτωση του συνόλου των ζώων της μονάδας και στην συνέχεια ακολουθεί η υγειονομική ταφή, η απολύμανση και το κλείσιμο της συγκεκριμένης μονάδας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει πλέον μολυσματική δύναμη».

«Βεβαίως», συνέχισε, «αυτό το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι για να πετύχουν τα μέτρα, πρέπει να υπάρχει πολύ καλή συνεργασία των κτηνοτρόφων που βρίσκονται εντός των δύο ζωνών προστασίας και επιτήρησης, γύρω από την μονάδα που εντοπίστηκε το κρούσμα, με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «η αντίδρασή μας ήταν άμεση, με στόχο τον περιορισμό και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων» και πρόσθεσε: «Η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε δείχνει και τον βαθμό ετοιμότητας όλων των εμπλεκομένων. Ακολουθούμε το πρωτόκολλο, έχουμε εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες μας και καλό θα ήταν να επαναλάβουμε πως δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.