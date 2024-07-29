Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας για... να φάει σουβλάκι

Έναν οδηγό ταξί που πάρκαρε το όχημά του στη μέση του δρόμου «μπλοκάροντας» ένα ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να πάρει σουβλάκι καταγγέλουν στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός του ταξί σταμάτησε στη μέση του δρόμου, άφησε ανοιχτά τα αλάρμ και στη συνέχεια έκπλητοι οι περαστικοί διαπίστωσαν ότι είχε σταματήσει... προκειμένου να πάρει ένα σουβλάκι.

