Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Έκλεισε ρεύμα κυκλοφορίας για... να φάει σουβλάκι

Σταμάτησε στη μέση του δρόμου για να πάει να πάρει σουβλάκι

Ταξί στη μέση του δρόμου για σουβλάκι

Έναν οδηγό ταξί που πάρκαρε το όχημά του στη μέση του δρόμου «μπλοκάροντας» ένα ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να πάρει σουβλάκι καταγγέλουν στον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός του ταξί σταμάτησε στη μέση του δρόμου, άφησε ανοιχτά τα αλάρμ και στη συνέχεια έκπλητοι οι περαστικοί διαπίστωσαν ότι είχε σταματήσει... προκειμένου να πάρει ένα σουβλάκι.

