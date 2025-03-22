Βολές κατά της 2ης ΥΠΕ και του υπουργείου Υγείας εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας), Παναγιώτης Παπανικολάου, σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε εχθές στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Παπανικολάου κάνει λόγο για «μείζον θέμα με τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας που προφανώς δεν έχει λυθεί», ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ κατηγορεί μάλιστα τη διοίκηση της 2ης ΥΠΕ για αδιαφορία και υπονόμευση της λειτουργίας του νοσοκομείου

«Προφανώς η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ (με απόλυτη ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας) από πρόπερσι ως και τώρα αδιαφορεί για όλα αυτά και ασχολείται μόνο με το να υπονομεύει το νοσοκομείο (πρόσφατο κρούσμα ως συνέχεια πολλών άλλων η επιχείρηση διάλυσης της Παιδιατρικής Κλινικής). Όλα τα υπόλοιπα (όψιμο στιγμιαίο "ενδιαφέρον" μπροστά σε κάμερες για την λαγνεία του ενσταντανέ κλπ) είναι φτηνιάρικες επικοινωνιακές αρλούμπες ανάξιες λόγου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Παπανικολάου:

«Τα γεγονότα σχετικά με την φωτιά χθες στο νοσοκομείο Νίκαιας :

Γύρω στις 21.45 πυκνός καπνός επινέμησε αρχικά τον χώρο διαλογής ασθενών του ΤΕΠ που βρίσκεται στην σύνδεση μεταξύ των δυο κτηρίων και στην συνέχεια επεκτάθηκε στο ακτινοδιαγνωστικό και στο ΤΕΠ. Το προσωπικό εποπτείας του νοσοκομείου έσπευσε από την πύλη και διαπίστωσε εστία φωτιάς στο -2 κάτω από το ακτινοδιαγνωστικό όπου φυλάσσονται παλιοί φάκελοι νοσηλείας (περιείχαν και ακτινογραφίες εξ ου ο πυκνός καπνός και η έντονη οσμή πλαστικού). Το προσωπικό έθεσε αμέσως σε μερικό έλεγχο την φωτιά με χρήση πυροσβεστήρων ενώ στην συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική και ανέλαβε την κατάσβεση. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι τραυματιοφορείς του ΤΕΠ το εκκένωσαν από τους ασθενείς μεταφέροντάς τους σε ασφαλείς χώρους στην είσοδο του κεντρικού κτηρίου. Το ίδιο έγινε και στο ακτινοδιαγνωστικό. Ταυτόχρονα έσπευσε στο νοσοκομείο το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Ο (εκτελών από χθες το πρωί χρέη διοικητή) διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας ήταν ήδη εκεί λόγω γενικής εφημερίας του νοσοκομείου. Ανεστάλη η γενική εφημερία ενώ οι ασθενείς που ήταν στο ΤΕΠ και δεν είχαν ολοκληρώσει τις επείγουσες απεικονιστικές εξετάσεις διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο ΝΕΕΣ "Κοργιαλένειο" που επίσης εφημέρευε. Πτέρυγες νοσηλείας (από τον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου και πάνω, κτήρια "Γεννηματάς" και "Παπαδάκης") δεν επηρρεάστηκαν καθόλου.

Σήμερα το πρωί επιβεβαιώνεται πως πιθανότατα ευτυχώς δεν υπήρξαν πολύ σοβαρές ζημιές (το προσωπικό τεχνικής υπηρεσίας, εποπτείας και καθαριότητας είναι ακόμα εδώ και υπερπροσπαθεί. Το ίδιο οι τεχνολόγοι και οι γιατροί του ακτινοδιαγνωστικού). Το ακτινοδιαγνωστικό ήδη έχει τεθεί σε μερική λειτουργία από νωρίς το πρωί και μάλλον σε πλήρη λειτουργία εντός ολίγου.

Από εκεί και πέρα (και με δεδομένο πως υπήρχαν πυρκαγιές πρόπερσι το καλοκαίρι):

- Υπάρχει μείζον θέμα με τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας που προφανώς δεν έχει λυθεί

- Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο δολιοφθοράς και χθες και πρόπερσι

Προφανώς η διοίκηση της 2ης ΥΠΕ (με απόλυτη ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας) από πρόπερσι ως και τώρα αδιαφορεί για όλα αυτά και ασχολείται μόνο με το να υπονομεύει το νοσοκομείο (πρόσφατο κρούσμα ως συνέχεια πολλών άλλων η επιχείρηση διάλυσης της Παιδιατρικής Κλινικής).

Όλα τα υπόλοιπα (όψιμο στιγμιαίο "ενδιαφέρον" μπροστά σε κάμερες για την λαγνεία του ενσταντανέ κλπ) είναι φτηνιάρικες επικοινωνιακές αρλούμπες ανάξιες λόγου».

Πηγή: skai.gr

