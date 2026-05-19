Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ανακοίνωσε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές των 10ης και 17ης Μαΐου 2026.

Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Πάνος Μποροδήμος, Πρωτοδίκης.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ανακοίνωσε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες της 10ης και 17ης Μαΐου 2026 και κατά σειρά ψήφων έχουν ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών

2 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εφέτης

3 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Εφέτης

4 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφέτης

5 ΤΣΕΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Εφέτης

6 ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρωτοδίκης

7 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Πρωτοδίκης

8 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) Πρωτοδίκης

9 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) Πρόεδρος Εφετών

10 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφέτης

11 ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Πρωτοδίκης

12 ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πρωτοδίκης

13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΗΝΑΣ Πρωτοδίκης

14 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εφέτης

15 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΔΑΛΗΝΗ Αντεισαγγελέας Εφετών

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

16 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης

17 ΒΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εφέτης

18 ΒΕΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Πρωτοδίκης

19 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΖΩΗ Πρωτοδίκης

20 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πρωτοδίκης

21 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών

22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης

23 ΚΑΛΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρωτοδίκης

24 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ Πρωτοδίκης

25 ΒΟΜΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Πρωτοδίκης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

