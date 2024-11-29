Λήγει αύριο Σάββατο 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι κατά μέσο όρο σε κάθε Έλληνα πολίτη αντιστοιχούν τέσσερα περουσιακά δικαιώματα.

Θέλοντας να καθησυχάσει τους ιδιοκτήτες που αμέλησαν να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο κτηματολόγιο και διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» τόνισε ότι υπάρχει η διαδικασία προδήλου σφάλματος που γίνεται ηλεκτρονικά.

Όπως είπε ο υφυπουργός, εξαιρέσεις θα υπάρξουν μόνο στους πολίτες που έχουν ζητήσει κάποιο έγγραφο από το Ελληνικό Δημόσιο και δεν το έχουν λάβει ακόμα.

Κυρανάκης: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα από τον Ιανουάριο του 2025 - Όταν αναλάβαμε, η κτηματογράφηση ήταν στο 39%

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το τι γίνεται με τους πολίτες που ξέχασαν να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο Κτηματολόγιο και τα ακίνητα εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι αυτό διορθώνεται με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος και εφόσον κάποιος έχει εγγεγραμμένο συμβόλαιο αγοραπωλησίας σε παλιό υποθηκοφυλακείο, είτε αποδοχή κληρονομιάς, είτε δικαστική απόφαση για τη χρησικτησία. Η διαδικασία αυτή γίνεται ηλεκτρονικά.

Όπως τόνισε, από τον Ιανουάριο του 2025 θα ανοίξει η απλοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα «Μεταβολές». Στις περιπτώσεις διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών που δεν έχουν υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο, η προθεσμία για διορθώσεις και αγωγές είναι μέχρι το τέλος του 2026. Για τις περιπτώσεις χρησικτησίας ανέφερε ότι οι απόπειρες απάτης διαπιστώνονται από το σύστημα, ενώ γίνονται πλέον και αναδρομικοί έλεγχοι μέχρι 20 χρόνια πίσω και υπάρχουν αυστηροποιημένες ποινές.

Το υπουργείο, πρόσθεσε ο υπουργός, θα δώσει νέα τεχνολογικά, ψηφιακά εργαλεία στις υπηρεσίες για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης θα ψηφιοποιηθούν τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων. Σύμφωνα με τον υπουργό, στις αρχές του 2025 θα έχουμε δορυφορικές εικόνες από όλη την Ελλάδα με ελληνικής κυριότητας δορυφόρους.

Σχετικά με το θέμα της κτηματογράφησης ο υπουργός ανέφερε:

«Τον Ιούλιο που αναλάβαμε πέρυσι ήταν 39% ολοκληρωμένη η κτηματογράφηση. Σήμερα είμαστε στο 53% και στο τέλος του 2025 ο στόχος μας είναι να είμαστε στο 100%. Φεύγουμε από αυτό το σύστημα αιώνων και πάμε σε μια ψηφιακή χάραξη. Ο καθένας θα ξέρει για κάθε σημείο της Ελλάδας, που είναι οριοθετημένο, πού είναι η γραμμή και κάθε γραμμή που χαράσσεται».

Για τον ψηφιακή χάρτη maps.ktimatologio.gr είπε ότι κόσμος μπορεί να βλέπει μέσω της εφαρμογής αυτής την πορεία του κτηματολογίου. «Οι περιοχές που είναι σε μπλε χρώμα έχουν τελειώσει. Είναι το λεγόμενο λειτουργούν κτηματολόγιo. Στην κίτρινη περιοχή ο πολίτης μπορεί να κάνει ακόμη διορθώσεις, είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας», τόνισε.

