Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνονται από αύριο, Σάββατο, μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, από άκρη σ’ άκρη της πόλης. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομιλίες και μπαλόνια που θα υψωθούν στον ουρανό, άναμμα φλόγας, αποκαλυπτήρια μνημείου, αναβιώσεις δρώμενων, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, σκακιστικό τουρνουά αλλά και γεύσεις και μνήμες από την ποντιακή παράδοση.

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει την ερχόμενη Τρίτη, στις 18:30, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος.

Μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 18/5, στις 23:00, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών.

«Φλόγα Μνήμης», η τέχνη του περέκ και τουρνουά σκάκι στον Δ. Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει εκδηλώσεις σε αρκετές γειτονιές με τη συμμετοχή των πολιτών. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 20:00, στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από την έναρξη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Την επόμενη μέρα (Τρίτη 19 Μαΐου), από τις 9:00 έως τις 12:00, ο δήμος Θεσσαλονίκης, η Γ' Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο διοργανώνουν εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη, ενώ αύριο, Σάββατο, η Δ' Δημοτική Κοινότητα πραγματοποιεί εκδήλωση για την ιστορική κληρονομιά και τις αλησμόνητες πατρίδες, στις 19:00, στο θεατράκι της Πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού στην Τούμπα.

Στη διάρκεια της βραδιάς, γυναίκες θα παρασκευάσουν παραδοσιακές ποντιακές πίτες και θα δείξουν τα μυστικά του περέκ, αναβιώνοντας εικόνες, γεύσεις και αρώματα της ποντιακής παράδοσης, που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων.

Επίσης, η πλατεία Αριστοτέλους, την Κυριακή 17 Μαΐου θα μετατραπεί σε μία τεράστια σκακιέρα, εκεί όπου θα ξεκινήσουν παρτίδες σκάκι, με τα μαύρα και τα άσπρα πιόνια να μετακινούνται με στρατηγική ικανότητα πάνω στα ξύλινα τετράγωνα, ως φόρος τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Δεν θα είναι μία απλή αθλητική διοργάνωση, αλλά μία πράξη μνήμης, αφού κάθε σκακιστική παρτίδα θα αποτελεί ένα συμβολικό διάλογο με το παρελθόν, μια υπενθύμιση της ιστορικής μνήμης. Οι σκακιστικοί αγώνες στη μνήμη των θυμάτων διοργανώνονται από την ΠΟΠΣ σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής και τον Σκακιστικό Όμιλο Πολίχνης.

«10 Λύρες για 353.000 Ψυχές» στον Δ. Καλαμαριάς - Αποκαλυπτήρια μνημείου Ποντιακής Λύρας στον Δ. Παύλου Μελά

Με τις «10 Λύρες για 353.000 ψυχές», ο δήμος Καλαμαριάς θυμάται και τιμά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σε μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στις 21:00, στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού Καλαμαριάς.

Την επόμενη μέρα, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς θα τελεστεί αρχιερατικό μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Μαρτύρων του Πόντου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ενώ για την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 19:30, έχει προγραμματιστεί λαμπαδηδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς.

Ο δήμος Παύλου Μελά, την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 19:30, διοργανώνει στο Πάρκο Ποντιακής Γενοκτονίας στη Νικόπολη εκδήλωση μνήμης και αποκαλυπτήρια Μνημείου Ποντιακής Λύρας. Θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πρόγραμμα με ομιλία του δημάρχου Δημήτρη Ασλανίδη, μουσική αναφορά με το σχήμα του Αλέξη Παρχαρίδη, ενώ η εκδήλωση θα φτάσει στην κορύφωσή της με τον Πυρρίχιο Χορό «Σέρα».

Την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου Ποντιακής Λύρας, του οργάνου με ισχυρή συμβολική αξία που υπενθυμίζει τις ρίζες, κρατά ζωντανή την παράδοση και ενώνει όλους τους Πόντιους στην πορεία προς το μέλλον. Το μνημείο θα κοσμεί το πάρκο Ποντιακής Γενοκτονίας, δίπλα στην προτομή του Φίλωνα Κτενίδη, κτήτορα της Νέας Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά, καθώς και της αναθηματικής πλάκας αφιερωμένης στα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων.

«Αντάμωμα» ποντιακών συλλόγων και χορωδιών στις Συκιές - Η πορεία του ξεριζωμού στον Λαγκαδά - Εκδηλώσεις και στο Ωραιόκαστρο

Στον δήμο Νεάπολης – Συκεών, για το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στο κλειστό δημοτικό θέατρο Συκεών έχει προγραμματιστεί εκδήλωση τιμής και μνήμης με τη συμμετοχή όλων των ποντιακών συλλόγων και χορωδιών του δήμου, αφιερωμένη στα 353.000 θύματα των Ελλήνων του Πόντου. Κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης είναι η αναγνώριση της Γενοκτονίας από την Τουρκία και η απαίτηση να «ζητήσει επιτέλους συγγνώμη». Το πρόγραμμα θα ανοίξει με χαιρετισμό του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη και θα ακολουθήσει κεντρική ομιλία από εκπρόσωπο ποντιακού συλλόγου.

Στον δήμο Λαγκαδά, την Κυριακή 17 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στις 20:00, στην πλατεία Λαγκαδά, κεντρική εκδήλωση, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και διατηρώντας ζωντανή τη συλλογική ιστορική μνήμη του ποντιακού ελληνισμού. Θα μιλήσει ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Φωτιάδης, με θέμα «Πόντος: Δικαίωμα και υποχρέωση στη μνήμη», ενώ θα αναβιώσει το δρώμενο «Πορεία ξεριζωμού» με αφηγήσεις, ιστορικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες από μέλη ποντιακών συλλόγων.

Επίσης, στον Ιερά Ναό Αγίου Νικολάου Θέρμης το σωματείο «Παναγία Σουμελά Δήμου Θέρμης» διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης την Κυριακή, 17 Μαΐου. Στις 10:00 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει εκδήλωση στην αίθουσα της «Κυψέλης» του Ιερού Ναού, με τη συμμετοχή των πυρριχιστών και της χορωδίας του Σωματείου.

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17 Μαΐου, στο Μνημείο της Γενοκτονίας που βρίσκεται έναντι του δημαρχείου Ωραιοκάστρου. Λόγω των εκδηλώσεων θα τροποποιηθεί προσωρινά τις πρωινές ώρες, από τις 10:00 έως τις 13:00, το δρομολόγιο της «Γραμμής 56» (Ωραιόκαστρο - Ν.Σ. Σταθμός) του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Τέλος, εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17 Μαϊου, στο Μνημείο της Γενοκτονίας που βρίσκεται έναντι του δημαρχείου Ωραιοκάστρου. Λόγω των εκδηλώσεων θα τροποποιηθεί προσωρινά τις πρωινές ώρες, από τις 10:00 μέχρι τις 13:00, το δρομολόγιο της «Γραμμής 56» (Ωραιόκαστρο - Ν.Σ. Σταθμός) του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.