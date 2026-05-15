Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), με αφορμή την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών φυσικοθεραπειών, καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδους έκνομες ενέργειες οι οποίες δεν εκφράζουν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών και πλήττουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το κύρος του επαγγέλματος.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, επιβαρύνουν κυρίως τον συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος καλείται στο τέλος του έτους να επιστρέψει ο ίδιος (λόγω clawback) την όποια υπέρβαση της ετήσιας επιτρεπόμενης δαπάνης φυσικοθεραπείας «που ορίζει αυθαίρετα ο ΕΟΠΥΥ και το 2025 ήταν 25.000.000 ευρώ».

Η υπόθεση αυτή αφορά πράξεις που τελέστηκαν το 2021 και από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο ΠΣΦ σχετικά, μετά από καταγγελία ασφαλισμένου, ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης και την πλήρη διαλεύκανση κάθε παράνομης δραστηριότητας. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φυσικοθεραπευτής θα λογοδοτήσει στα πειθαρχικά όργανα του ΠΣΦ.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, ο ΠΣΦ προχώρησε άμεσα σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εφαρμογή πρωτοποριακών μέτρων διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας στις παροχές φυσικοθεραπείας.

Ειδικότερα, εφαρμόστηκε το σύστημα One Time Password (OTP) για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση κάθε συνεδρίας φυσικοθεραπείας, αποκλειστικά μέσω του πιστοποιημένου κινητού τηλεφώνου του ασφαλισμένου και θεσπίστηκε μηνιαίο ανώτατο όριο συνεδριών ανά εργαστήριο φυσικοθεραπείας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των απασχολούμενων φυσικοθεραπευτών.

Ο ΠΣΦ καταλήγει ότι «η διαφάνεια, η λογοδοσία και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές».

Πηγή: skai.gr

