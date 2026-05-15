Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που πέταξαν στον ποταμό Λουδία

Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που είχε δολοφονηθεί στα Κύμινα και είχε πεταχτεί στον Λουδία ποταμό, έγκλημα που φαίνεται να τελέστηκε με αφορμή φερόμενη κλοπή περιστεριών.

Σύμφωνα με το emakedonia, η σορός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Τη σορό εντόπισαν ψαράδες από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., ενώ αυτή τη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Στο μεταξύ, ο 43χρονος, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο φυσικός δράστης θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Όπως είπε, προσπάθησε να τον αποτρέψει, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει.

Ο 44χρονος φυσικός δράστης της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πετάξει το πτώμα του 54χρονου στον Λουδία ποταμό, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

