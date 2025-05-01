Με την πορεία προς τη Βουλή ολοκληρώθηκε η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση της Γ.Σ.Ε.Ε., της ΑΔΕΔΥ και του ΕΚΑ (Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Αθήνας) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας ενώ ανοιξαν και οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο, που έμεναν κλειστοί από το πρωί.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος και μετά τις ομιλίες των εκπροσώπων των σωματείων κατευθύνθηκαν στην πλατεία Συντάγματος.

Η συμμετοχή ήταν μαζική και το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων εργαζόμενοι σε νοσοκομεία,στην εφημερίδα Αυγή και τον ραδιοφωνικό σταθμό "Στο Κόκκινο", σωματεία συνταξιούχων, καθώς και αντιπροσωπείες από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΜΛ ΚΚΕ, ΕΡΓ.ΑΣ., ΣΕΤΤΕ, διάφοροι φορείς και συλλογικότητες, ενώ υπήρξαν πανό που ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και την Πύλο.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ομιλητές ήταν ο πρόεδρος του ΕΚΑ, Κωνσταντίνος Κουλούρης, ο προεδρεύων της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, Βασίλης Πολυμερόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΚΑ, Γιώργος Κακαριάρης και ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΑ, Κωνσταντίνος Μανιάτης.

Στις τοποθετήσεις τους αναφέρθηκαν στην ανάγκη για μια δίκαιη και αξιοπρεπή κοινωνία με εξίσου αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας.

Υπήρξαν αναφορές και στην ιστορική Πρωτομαγιά του 1886 και την εξέγερση των εργατών του Σικάγο, αλλά και σε θέματα επικαιρότητας όπως την πρόσφατη απόλυση από την Hellenic Train του προέδρου των μηχανοδηγών, Κώστα Γενιδούνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

