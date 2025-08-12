Γέμισε ο δρόμος αλεύρι - Τροχαίο με νταλίκες στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία (βίντεο)

Νταλίκα συγκρούστηκε με άλλη νταλίκα χθες το απόγευμα στην εθνική οδό, έξω από τη Λαμία, όταν ακόμη ο δρόμος ήταν κλειστός από οχήματα της πυροσβεστικής εξαιτίας φωτιάς που είχε ξεσπάσει σε κοντινό σημείο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, γύρω στις 17:30 και πριν ακόμη δοθεί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη σε κυκλοφορία, νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα στο 217,6 χλμ, στον κόμβο της Αγίας Παρασκευής, κλείνοντας εντελώς την κυκλοφορία από το αλεύρι που μετέφερε και σκορπίστηκε σε όλο το οδόστρωμα!

Μάλιστα ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να απεγκλωβιστεί και να παραδοθεί σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε ελαφρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Συγχρόνως ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού της οδού προκειμένου να δοθεί και πάλι η εθνική στην κυκλοφορία.

