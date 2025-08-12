Δύο φωτιές ξέσπασαν τη νύχτα στην Κεφαλονιά και τη Βόνιτσα, ενώ νωρίς το πρωί συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και σε Ζάκυνθο και Φωκίδα.

Κεφαλονιά

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή του Λαγκαδά στην Κεφαλονιά.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα.

Κατά την διάρκεια της νύχτας εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, που τους καλούσαν να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Επίσης, προβλήματα δημιουργήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.

Ο πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤΝews ανέφερε πως: «Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

«Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα σε δύσβατη, ορεινή περιοχή με χαμηλή βλάστηση» συνέχισε, τονίζοντας ότι παρά το μεγάλο μέτωπο και τους ισχυρούς ανέμους, «δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, χάρη στην άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων».

Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα ωστόσο χάρη η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

Παρά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, ήταν οι άνεμοι και τα εναέρια μέσα που πλέον συνδράμουν στην κατάσβεσή της. «Βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινότητας Φαρακλάτων προσθέτοντας ότι στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει, ενώ σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του νησιού για λόγους ασφαλείας. Το ρεύμα, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, επανέρχεται σταδιακά.

Βόνιτσα

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4 παρά τέταρτο το πρωί, σε δασική έκταση, στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας.

Οι φλόγες έκαψαν ένα σπίτι, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Λίγο πριν από τις 5, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 7 οχήματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας



‼️ Αν είστε στην περιοχή της #Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Ζάκυνθος

Το πρωί της Τρίτης φωτιά ξέσπασε και σε δασική περιοχή στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου, με τους κατοίκους της περιοχής Αγαλά να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Κερί.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Δείτε εικόνες:

Φωκίδα

Ακόμη ένα πύρινο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας, σε δασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Σε ποια μέτωπα είναι καλύτερη η εικόνα

Παράλληλα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα.

Και η φωτιά στην περιοχή Τρελαγκάθα Μεσολογγίου, έχει καλή εικόνα με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.

