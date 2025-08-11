Λογαριασμός
Συναγερμός στον Βόλο: 76χρονος έπεσε σε πηγάδι - Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Ο 76χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες

Πυροσβεστική

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία Βόλου καθώς ένας 76χρονος άνδρας έπεσε σε πηγάδι κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THE NEWSPAPER, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και αστυνομικοί, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου από το πηγάδι.
 

