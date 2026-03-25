Γαύδος: Μαθητές από την Βούλα στο νησί για την 25η Μαρτίου

Ξεχωριστός ήταν ο φετινός εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην ακριτική Γαύδο, στο νησί που έχει μείνει πλέον χωρίς μαθητές.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2023 με στόχο να φέρει μαθητές σε επαφή με ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και τις τοπικές κοινωνίες τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, με τους συνοδούς τους, ταξίδεψαν μέχρι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, τη Γαύδο, για να γιορτάσουν με τους Γαυδιώτες την εθνική επέτειο.

Η πρωτοβουλία «Όπου Υπάρχουν Άγγελοι» ξεκίνησε το 2023 με μια αποστολή στους ακριτικούς Αρκιούς, όπου οι μαθητές ταξίδεψαν για να γνωρίσουν τον Άγγελο, τον μοναδικό μαθητή και το μοναδικό παιδί που ζούσε τότε στο νησί.

Έκτοτε, η δράση έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του ελληνισμού, όπως το ελληνικό σχολείο «Όμηρος» στη Χιμάρα, το Αγαθονήσι, τη Σταυρούπολη και το Λυκοδρόμιο Ξάνθης, αλλά και στον Κεχρόκαμπο του Δήμου Νέστου.

Με τα χρόνια, στο εγχείρημα έχουν συμμετάσχει μαθητές από πολλά σχολεία, μεταξύ των οποίων η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, τα Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλος, το 4ο Δημοτικό Βούλας, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης, καθώς και το 11ο Δημοτικό Περιστερίου.

Η δράση έχει αναγνωριστεί από θεσμούς και φορείς, όπως η Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας – Λιμενικό Σώμα και αρκετούς δήμους της χώρας, ενώ το 2023 τιμήθηκε με το βραβείο YouSmile στην κατηγορία «Παιδιά που ενέπνευσαν».

Πηγή: skai.gr

