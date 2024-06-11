Συνολικά υποβλήθηκαν 535.684 αιτήσεις για 899.892 επιταγές του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 1 Ιουλίου 2024 και θα αφορά σε 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 43% από πέρυσι, ενώ συνολικά, ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία 5ετία.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Επίσης, για τα ΑμεΑ προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής κάθε χρόνο, δικαίωμα συνοδού και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ δεν τους επιβάλλεται κύρωση αν δεν κάνουν χρήση των επιταγών τους.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός ΑμεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2023-24.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται μέσω gov.gr

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Από φέτος στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.





