Αγιος Λουκάς ο Ιατρός: Ο σύγχρονος Ρώσος Αγιος της Κριμαίας και το «σπίτι» του στη Θήβα

Την Κυριακή Κυριακή 11 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την κοίμηση του σύγχρονου Ρώσου Αγίου Λουκά του Ιατρού, ο οποίος γεννήθηκε στις 14/27 Απριλίου 1877 στο Κέρτς της χερσονήσου της Κριμαίας, στα 70 του χρόνια έγινε αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και εκοιμήθη την Κυριακή 11 Ιουνίου 1961, ημέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες της Αγίας Ρωσίας, σε ηλικία 85 ετών, στη Συμφερούπολη.

Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Ο τάφος του έγινε «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για αμέτρητους πιστούς που προσκυνούσαν τον γιατρό και αναζητούσαν την ίαση από τις ασθένειες που τους ταλαιπωρούσαν ενώ αναφέρθηκαν αμέτρητα θαύματα του.

Το Νοέμβριο του 1995 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη αγιοκατάταξη του αρχιεπισκόπου Λουκά.

Πηγή φωτογραφίας: Ιερά Μητρόπολις Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος

Στις 17 Μαρτίου 1996 έγινε με επισημότητα η ανακομιδή των λειψάνων του – ανάμεσά τους βρέθηκαν άφθαρτα τα μάτια του, ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και η καρδιά του.

Αναφέρεται ότι την ανακομιδή παρακολούθησαν 40.000 άτομα

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 20 Μαρτίου 1996, τα λείψανα του μεταφέρθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος.

Το «σπίτι» του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στη Μονή Σαγματά

Η ιστορική Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Σαγματά , ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια, είναι χτισμένη σε υψόμετρο 747 μέτρων στην κορυφή του Σαγματίου όρους. Μισή ώρα περίπου μακριά από τη Θήβα και 8 χιλιόμετρα από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας (80ο χλμ.)

Πηγή φωτογραφίας: Ιερά Μητρόπολη Θήβας, Λειβαδιάς και Αυλίδας

Στην Μονή υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου υπάρχουν λείψανα του Αγίου Λουκά, και μεγάλη συλλογή προσωπικών αντικειμένων του Αγίου καθώς και λαδάκι του.

Από αυτό το παρεκκλήσι πήρε και την ονομασία ο χώρος, ως το Σπίτι Του Αγίου Λουκά στην Ελλάδα, που κάθε χρόνο, ανήμερα της γιορτή του, γεμίζει με πιστούς.

Μέρος των λειψάνων του Αγίου Λουκά του Ιατρού φιλοξενούνται αυτές τις ημέρες στον Πειραιά.

Πηγή φωτογραφίας: vimaorthodoxias.gr

Από την περασμένη Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 έως και τις 13 Ιουνίου 2024, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πειραιά φιλοξενείται απότμημα του ιερού λειψάνου του Αγίου Λουκά, με πλήθος κόσμου να συρρέει καθημερινά για να προσκυνήσει.

Πηγή: skai.gr

