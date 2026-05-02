Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού – 33χρονος τραυμάτισε συγκρατούμενό του με αιχμηρό αντικείμενο

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 19:30, έξω από το κελί του θύματος, τη στιγμή που ο 44χρονος επέστρεφε από την απογευματινή δραστηριότητα

Δομοκός

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (1/5) στις φυλακές Δομοκού, όταν 33χρονος Αλγερινός κρατούμενος επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά συγκρατούμενό του, επίσης Αλγερινό, με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο τύπου «σουβλί».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 19:30, έξω από το κελί του θύματος, τη στιγμή που ο 44χρονος επέστρεφε από την απογευματινή δραστηριότητα. Ο δράστης φέρεται να είχε στήσει ενέδρα και τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ο κρατούμενος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: φυλακές Δομοκού κρατούμενοι τραυματισμός
