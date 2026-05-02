Στους δρόμους βγήκαν εκ νέου οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, παρατάσσοντας συμβολικά τα τρακτέρ τους στον κεντρικό οδικό άξονα της περιοχής, στέλνοντας μήνυμα προς την Πολιτεία ότι τα αιτήματά τους παραμένουν άλυτα.

Σε αυτή τη φάση, όπως ξεκαθαρίζουν οι ίδιοι, δεν υπάρχει πρόθεση για αποκλεισμό δρόμων, ωστόσο η κινητοποίηση αποτελεί σαφή προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση των δράσεων το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο οι αγρότες να κινηθούν προς την Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης με στόχο τον αποκλεισμό της. Για τον λόγο αυτό, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στην περιοχή, επιτηρώντας διακριτικά τις κινήσεις των διαμαρτυρόμενων.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι τα αιτήματά τους εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ζητούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν σε δυναμικότερες ενέργειες, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό και αφήνοντάς τα εκεί επ’ αόριστον, κλιμακώνοντας έτσι την πίεση.

Να σημειωθεί πως η αστυνομία είχε στήσει φραγμό πριν την αερογέφυρα των Μαλγάρων, όμως μετά από διαπραγματεύσεις ο φραγμός άνοιξε και τα τρακτέρ πέρασαν.

Πηγή: skai.gr

