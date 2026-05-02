Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Μαΐου στην Πάρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το cyclades24, περίπου στις 16:28, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.

Πηγή: skai.gr

