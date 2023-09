Φθιώτιδα: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή «Μεταλλείο Τσούκας» Ελλάδα 22:56, 03.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα.